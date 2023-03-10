"Причетність" України до підриву "Північного потоку": Зеленський відреагував на звинувачення

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви про те, що нібито Україна відповідальна за підриви російських газопроводів "Північного потоку". Глава держави заявив, що "українці точно цього не робили".

Про це Зеленський сказав під час брифінгу із прем'єркою Фінляндії Санною Марін, пише УНІАН.

"Що стосується "Північного потоку", то ми не маємо до цього жодного відношення", - сказав президент.

За його словами, подібні матеріали у ЗМІ грають "на руку Росії" та з'являються для того, щоб уповільнити надання допомоги Україні. Зеленський також назвав небезпечним те, що "деякі незалежні медіа... роблять такі кроки".

"Це неправильно, це грає тільки на руку Росії або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені у тому, щоб не вводилися потужні санкції, тому що страждає бізнес. Ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль. Але потрібно нам з вами усвідомлювати, з чим ми боремося. Ми боремося з ворогом, а ворог один - Росія. А ще ми боремося із тими людьми, які, окрім грошей, нічого для себе не бачать", - зазначив президент.

Глава держави каже: є треті держави, які дають РФ обходити санкції. Але з іншого боку такі країни надають Україні певну допомогу та заявляють про підтримку українського суверенітету.

"А з іншого боку (країни - Ред.) роблять обходи санкцій, де заробляють десятки мільярдів доларів, і у порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з РФ. Це стосується багатьох держав, навіть тих, які входять до ЄС чи є членами НАТО. Я б звертав на це увагу і аналізував би, для кого це потрібно, для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили. І це найголовніше", - додав він.

Звинувачення на адресу України

Американське видання New York Times з посиланням на анонімних чиновників повідомило про те, що до диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". Але офіційний Київ міг не знати про плани. Наглшується, що диверсантами могли бути опоненти президента РФ Володимира Путіна, які налаштовані проукраїнськи

Згодом радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів. До слова, представник ОП назвав їх "казусами в Балтійському морі".

У Німеччині та США відреагували на скандальну публікацію та заявили, що потрібно дочекатись офіційних результатів розслідування.

Тим асом західна розвідка повідомила, що знала ім’я українського громадянина - приватного спонсора, який начебто профінансував підрив. The Times пише, що ім'я спонсора диверсії не пов'язане з урядом президента Володимира Зеленського.

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