Причина авіакатастрофи Ан-12 і втрата через коронавірус 28 млн років життя. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Причиною авіакатастрофи в Іркутській області РФ білоруського літака Ан-12 з громадянами України на борту міг стати крижаний дощ. Читати далі –>
- На місці авіакатастрофи в Іркутській області знайшли тіла шістьох людей, а також два бортові самописці. Читати далі –>
- У Пентагоні не вважають порушенням закону смертоносний авіаудар американського безпілотника у Кабулі, внаслідок якого помилково загинули десятеро мирних афганців. Читати далі –>
- В Австралії у четвер, 4 листопада, підозрюваному в гучному викраденні чотирирічної Клео Сміт з намету під час сімейного кемпінгу оголосять звинувачення. Читати далі –>
- Вчені з Оксфордського університету заявили про 28 мільйонів втрачених внаслідок COVID-19 потенційних років життя (YLL) у 37 країнах світу. Читати далі –>