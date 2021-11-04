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Причина авіакатастрофи Ан-12 і втрата через коронавірус 28 млн років життя. П'ять новин, які ви могли проспати

Причина авіакатастрофи Ан-12 і втрата через коронавірус 28 млн років життя. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Причиною авіакатастрофи в Іркутській області РФ білоруського літака Ан-12 з громадянами України на борту міг стати крижаний дощ. Читати далі –>
  • На місці авіакатастрофи в Іркутській області знайшли тіла шістьох людей, а також два бортові самописці. Читати далі –>
  • У Пентагоні не вважають порушенням закону смертоносний авіаудар американського безпілотника у Кабулі, внаслідок якого помилково загинули десятеро мирних афганців. Читати далі –>
  • В Австралії у четвер, 4 листопада, підозрюваному в гучному викраденні чотирирічної Клео Сміт з намету під час сімейного кемпінгу оголосять звинувачення. Читати далі –>
  • Вчені з Оксфордського університету заявили про 28 мільйонів втрачених внаслідок COVID-19 потенційних років життя (YLL) у 37 країнах світу. Читати далі –>
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