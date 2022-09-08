Причина поїздки взагалі не цікавить: росіяни скаржаться, що їх масово не пускають до Грузії

Грузія посилила контроль на кордоні для росіян, які в'їжджають до країни.

Росіяни почали масово скаржитися на відмови у в'їзді до Грузії.

Про це пишуть російські пропагандистські видання.

За даними "Настоящего Времени", посилення контролю на кордоні почалося кілька тижнів тому. Обмеження щодо в'їзду торкнулися росіян незалежно від їхніх обставин і причин поїздки.

Останніми днями до Грузії не пускають по кілька десятків громадян РФ на добу. За словами директора громадської організації Free Russia Foundation на Південному Кавказі Єгора Куроптєва, не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність договору на оренду житла.

"Якщо немає документа на проживання, посвідки на проживання, то жодні інші документи не є гарантією в'їзду до Грузії для російських громадян", – пояснив Куроптєв.

Нагадаємо, країни Балтії та Польща закривають в’їзд російським туристам.

Також зазначимо, що Єврокомісія погодила пропозицію про повне зупинення спрощеного візового режиму з РФ. Тепер його має затвердити Європейська Рада.

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