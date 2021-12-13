Причиною нападу на монастир у РФ міг стати булінг у церковній школі: ЗМІ дізналися подробиці вибуху

Нападник, за попередніми даними, скаржився на булінгу під час навчання.

Вибух у місті Серпухів у Московській області на території Введенського Владичного жіночого монастиря міг статися через конфлікт колишнього вихованця з гімназією.

Про це пишуть росЗМІ.

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За інформацією видань, начебто бомбу привів у дію 18-річний хлопець, який раніше був вихованцем церковно-парафіяльної школи при монастирі. Повідомляється, що, мовляв, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до "педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків".

"За попередньою інформацією, причиною став конфлікт, який колись був у випускника цієї гімназії з іншими вихованцями та вчителями. Можливо, таким чином він вирішив помститися. Чи справді там був конфлікт, буде встановлено під час слідства", - сказало джерело ТАСС.

За попередніми даними, нападник скаржився на булінгу під час навчання.

Нагадаємо, у Росії в Серпухівському жіночому монастирі 13 грудня стався вибух. Спершу повідомлялося, що постраждали двоє людей — сам підривник та 15-річний підліток. Але згодом росЗМІ повідомили, що кількість постраждалих збільшилося.