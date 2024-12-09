Придбання Twitter Маском призвело до значного падіння вартості соцмережі: що може врятувати ситуацію

Бізнесмен Ілон Маск придбав соціальну мережу Twitter у 2022 році за 44 мільярди доларів. Проте з того часу її вартість значно знизилася.

Про це пише Axios.

Зараз її вартість знизилася до лише 12,3 мільярда, що означає падіння на понад 70%. Проте, існує ймовірність, що ситуація зміниться завдяки Grok — новому штучному інтелекту від xAI. Якщо цей продукт зможе конкурувати з ChatGPT, то це може принести компанії великі інвестиції, оскільки розвиток штучного інтелекту продовжує набирати обертів.

Нагадаємо, компанія Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань у Канаді. Пристрій, розроблений компанією, покликаний допомогти паралізованим людям управляти цифровими пристроями лише за допомогою думки. Це новаторське дослідження має потенціал значно покращити життя людей з обмеженими фізичними можливостями.

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