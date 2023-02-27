"Придністров'я – це ракова пухлина, яку не можна залишати на тілі "безпеки", – ексзаступник начальника Генштабу

Військовий експерт заявив, що необхідно зняти загрозу для України з боку невизнаного Придністров'я, а також назвав регіон "раковою пухлиною", яку не можна залишати на тілі "безпеки". Саме тому, з часом питання щодо цієї території буде вирішено.

Про це сказав в інтерв'ю "Обозревателю" колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він також наголосив з посиланням на військових аналітиків США, що Кремль може готувати провокації у Придністров'ї.

"Нам необхідно зняти загрозу з цього боку, але діяти на кілька фронтів – Придністров'я, Білорусь – це неправильний підхід із військового погляду. Ми не робитимемо такої помилки", – заявив Романенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що РФ планувала переворот у Молдові з метою зміни керівництва країни.

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