Придністров'я посилює свою армію: в "ПМР" оголосили військові збори

Самопроголошена Придністровська молдавська республіка посилює свою армію. Там оголосили військові збори, які триватимуть 90 днів.

Так зване міністерство оборони ПМР написало лист до голів місцевих адміністрацій в якому йдетться про проведення призову громадян на "спеціальні збори для забезпечення зайнятості населення".

Про це повідомило Головне Управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що метою зборів є "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким нібито гарантують грошове і речове забезпечення, проживання і харчування. Фінансове забезпечення безробітніх громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі ж збори триватимуть 90 днів, з 1 червня.

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер.

"Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР", - зауважили в українській розвідці.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь. Своєю чергою влада Молдови заявила, що має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. Окрім цього президентка Молдови Мая Санду повідомила, що країна не має боєздатної армії.

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