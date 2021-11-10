"Придушення Білорусії": в Кремлі прокоментували нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка

ЄС готовий посилити обмеження через ситуацію з мігрантами на кордоні.

У Росії вважають можливі нові санкції Євросоюзу проти Білорусі "спробами придушення країни".

Таку думку висловив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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"Подібні рішення лише ускладнюватимуть ситуацію. Це ніщо інше, як спроби придушення Білорусії", — прокоментував Пєсков можливе закриття польсько-білоруського кордону.

Слід зауважити, що раніше німецький міністр закордонних справ Хайко Маас заявив про готовність ЄС посилити санкції проти режиму Лукашенка через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею. За словами політика, Лукашенко "безжально використовує людей, які шукають притулку, як заручників для своєї цинічної гри за владу".

Як повідомлялося, уже наступного тижня Європейський Союз може ухвалити запровадження нових санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі, які будуть спрямовані проти близько 30 фізичних та юридичних осіб. 10 листопада 27 послів ЄС повинні офіційно погодитися з тим, що збільшення кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею є “гібридною війною”, що може слугувати юридичною основою для запровадження санкцій.

До слова, у понеділок, 8 листопада, польська поліція повідомила, що вдалося відбити спробу "першого масового прориву кордону та агресивного, силового вторгнення на територію Європейського Союзу".

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