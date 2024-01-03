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Приголомшливі масштаби “дружнього” бомбардування Воронезької області: подробиці від місцевої влади

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Приголомшливі масштаби “дружнього” бомбардування Воронезької області: подробиці від місцевої влади

Наслідки "дружнього" бомбардування селища у Воронезькій області РФ / Фото: із соцмереж

Після обстеження зруйнованого вибухом бомби житла у російському селищі заново збудують дев'ять будинків.

У селищі Петропавловка Воронезької області РФ, на яке у вівторок, 2 січня, випадково скинув бомбу російський військовий літак, доведеться відбудувати 9 будинків, а також відремонтувати школу, клуб та будівлю адміністрації.

При цьому місцевий губернатор Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі повідомив лише про 4 постраждалих людей.

За його словами, внаслідок “дружнього бомбардування” селища загиблих немає. 

“За медичною допомогою з легкими ушкодженнями звернулися чотири особи. ФАП працює щодня, туди звертаються люди, зокрема за консультацією психолога”, - запевняє російський губернатор. 

Він також повідомив, що після обстеження зруйнованого житла вирішено заново збудувати дев'ять будинків. Решта поруйнованих будівель ремонтуватимуть. 

У селищі Петропавловці постраждали не тільки житлові і господарській будівлі. Ремонтувати доведеться місцеву школу, будинок культури та приміщення селищної адміністрації. 

Вибухом бомби пошкоджено також транспорт — щонайменше 5 легкових автомобілів та трактор. 

Пресслужба Міноборони РФ повідомила, що 2 січня сталося аварійне сходження боєприпасу при виконанні польоту літака російських повітряно-космічних сил над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області.

Нагадаємо, раніше російські пабліки повідомляли, що внаслідок повітряного удару в селі Петропавлівка Воронезької області загинули 11 людей, із них троє дітей. Ще 21 особа постраждала.

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Дата публікації
Перегляди
1463
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