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Пригожин більше не житиме у Росії: у Путіна розповіли про покарання для ватажка ПВК "Вагнер"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Пригожин більше не житиме у Росії: у Путіна розповіли про покарання для ватажка ПВК "Вагнер"

Пригожина вислали з Росії. / Фото: Associated Press

Пригожина вирішили відправити подалі від РФ.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Речник Путіна повідомив, що у Росії кримінальні справи проти Пригожина закриють, проте він більше не мешкатиме у РФ, а переїде до Білорусі. 

Також Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль помилує терористів "Вагнера", які брали участь у повстанні проти російського режиму. Також у Путіна переконують, що бойовики ПВК "Вагнер" повернуться у польові табори. 

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. 

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Лідер терористичного угрупування "Вагнер" це підтвердив. 

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Дата публікації
Перегляди
20к
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