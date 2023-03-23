Пригожин готується зменшити присутність "вагнерівців" в Україні: Bloomberg про плани олігарха

Російський бізнесмен, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України. Натомість прагне зосередитися на діяльності в Африці.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Пригожин готується згорнути операції своєї приватної армії в Україні після того, як військовому керівництву РФ вдалося скоротити ключові постачання людей і боєприпасів. Автори матеріалу пишуть, що засновника ПВК російський безпековий і політичний істеблішмент розглядає як загрозу, що зростає.

"Пригожин бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати ув'язнених, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили постачань. Війська "Вагнера" досі не змогли взяти свою головну мету - українське місто Бахмут, попри місяці спроб і приголомшливі втрати. За словами людей, Пригожин планує переключити увагу на Африку", - ствержують у Bloomberg.

Журналісти зауважують, що після тижнів публічних скарг на те, що окупантам не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин цього місяця визнав, що після завершення битви за Бахмут "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої сили".

Протистояння Пригожина з Міноборони Росії

Пригожин заявив очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу про широкомасштабний наступ ЗСУ в районі Бахмута і попросив про допомогу. Засновник ПВК попросив міністра вжити всіх необхідних заходів для "запобігання відсікання "Вагнера" від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для СВО".

Тим часом, в українській розвідці переконані, що ватажок "вагнерівців" програє перегони з Міноборони РФ. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький вважає, що ПВК "Вагнер" взагалі може не залишитися після того, що відбувається навколо Бахмута.

До слова, естонська розвідка вважає, що Євген Пригожин і лідер Чечні Рамзан Кадиров становлять загрозу для влади президента РФ Володимира Путіна. Адже зростання радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю диктатора.

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