Пригожин хотів взяти у полон Шойгу та Герасимова: WSJ - про те, чому провалився план терористів

Вожак терористичного угрупування "Вагнер" Євгеній Пригожин планував у Ростові взяти у полон Шойгу та Герасимова. Проте про це за два дні до заколоту дізналась ФСБ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Анонімні західні джерела видання, переконують, що Пригожин у Ростові-на-Дону планував взяти у полон військове керівництво держави-агресорки - Шойгу та Герасимова.

Проте нібито російська ФСБ дізналась про це за два дні до бунту "вагнерівців", а тому терористу Пригожину довелось "імпровізувати".

Західна розвідка вважає, що план Пригожина був цілком реальний.

Нагадаємо, видання New York Times повідомило, що російський генерал Сергій Суровікін, ймовірно, знав про наміри Євгена Пригожина підняти повстання у РФ, але досі невідомо, чи допомагав він ватажкові "вагнерівців". У Кремлі на це відреагували та назвали інформацію "спекуляцією".

Зазначимо, що після невдалого бунту Пригожина відправили до Білорусі. Це підтвердив і самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

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