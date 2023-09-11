Пригожин і компанія: експерт розповів, чому вважає, що керівники ПВК “Вагнер” живі

Євген Пригожин, Дмитро Уткін і Валерій Чекалов можуть бути живими. Це безпрецедентний момент — на борту на момент авіатрощі перебувало одночасно троє керівників ПВК “Вагнер”. А це порушує протокол і підвищує ризик їхньої фізичної ліквідації.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Операція-прикриття: чому керівники ПВК можуть бути живими

“На мою думку, наразі говорити про загибель Пригожина і Уткіна немає жодних підстав. Більше того, на моє переконання, російськими спецслужбами проводиться так звана операція прикриття. Себто, виведення Пригожина, Уткіна і Чекалова, керівників служби безпеки ПВК “Вагнер”, в інформаційну тінь”, — каже експерт.

“Мова йде про те, що дані про можливу загибель Уткіна, Пригожина і Чекалова базуються виключно на повідомленні Слідчого комітету РФ, яке було опубліковане 27 серпня. Там йдеться про те, що проведена генетична молекулярна експертиза, яка підтвердила, що рештки тіл належать “особам, заявленим у польотному списку”. Не мовиться про те, що 100% вони належать безпосередньо Євгену Пригожину чи Дмитрові Уткіну”, — зазначив він.

Пригожин, Уткін і їхні двійники

“Це дуже важливий момент, бо в польотному списку, на моє переконання, були зафіксовані так звані двійники. Наразі вже є офіційна інформація про наявність двійників не тільки у Пригожина, але й у реального керівника ПВК “Вагнер” Дмитра Уткіна”, — розповів Снєгирьов.

За його словами, ще один досить показовий момент — заява Слідчого комітету датована 27 числом: “Це відбулося в той час, як російський диктатор Володимир Путін вже 24 числа, наступного дня після авіатрощі, не дочекавшись результатів молекулярної експертизи, заявляє про те, що загибель Пригожина доведена де-факто і де-юре, і висловлює свої співчуття родинам загиблих”.

“За великим рахунком, висновки Слідчого комітету — це “фількіна грамота”, юридично нікчемний документ. Після заяви російського диктатора інших результатів просто не могло бути”, — прокоментував експерт.

“На моє переконання, на борту літака в польотному списку були заявлені виключно особи, які не мають відношення безпосередньо до Дмитра Уткіна і номінального керівника ПВК Пригожина. Мовиться про двійників”, — додав він.

“У Уткіна було як мінімум два офіційні двійники, аналогічна ситуація з Пригожиним, у якого було три офіційні двійники, прізвища яких відомі широкому загалу”, — зазначив Снєгирьов.

Безпрецедентний момент

“І основне — на борту на момент авіатрощі перебувало одночасно троє керівників ПВК. Це безпрецедентний момент, бо порушено протокол служби безпеки. На борту одного транспортного засобу не можуть перебувати декілька керівників, бо це підвищує ризик їхньої фізичної ліквідації”, — резюмував військовий експерт.

Як повідомлялося, Євгена Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі на Порохівському кладовищі. Прощання з головним "вагнерівцем" відбулося у "закритому форматі".

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагандистські Телеграм-канали припускають, що це зробили російські засоби ППО.

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