Пригожин і Уткін живі?: експерт заявив, що в обох були двійники, про яких мовчать

Євген Пригожин і Дмитро Уткін можуть бути живими. У них були офіційні двійники, які могли бути на борту, що зазнав катастрофи.

Перебування основних командирів ПВК "Вагнера" на одному борту – це нонсенс. Хтось хотів створити картину одночасної загибелі вагнерівських керівників, каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов

В ефірі "Еспресо" він припустив, що загибель Пригожина і Уткіна може бути лише операцією з прикриття.

Дмитро Снєгирьов пригадує, що після катастрофи літака Пригожина представник ГУР МО Юсов вийшов назагал і сказав, що загинув Дмитро Уткін, а у загибелі Пригожина в ГУР не переконані. Згодом, 8 вересня, ще один представник ГУР Скібіцький сказав про те, що не поспішав би з висновками щодо загибелі Пригожина.

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"На мою думку, це все ж таки була операція "прикриття". Є всі підстави вважати, що не тільки Пригожин, але й відповідно, й Уткін, є живими. Аналіз ДНК був проведений згідно зі списком пасажирів. І в Уткіна, і у Пригожина були офіційні двійники", - заявив військовий експерт.

Снєгирьов підкреслив, що зараз всі роблять акцент на трьох двійниках Пригожина. Однак у командира "вагнерівців" Дмитра Уткіна, також був офіційний двійник.

"Показовим є те, що людина вважалася управляючим партнером компанії Пригожина, а його податкові номери не збігаються з податковими номерами Дмитра Уткіна, хоча в обох випадках там був Дмитро Уткін. І таких розбіжностей у фактах досить багато", - каже експерт.

"Основне – те, що згідно з протоколом служби безпеки на борту не мало перебувати одночасно три основних керівники ПВК Вагнера. Це нонсенс. Відповідно, треба було комусь створити картину одночасної загибелі вагнерівських командирів. Повторюсь, стовідсоткової впевненості щодо загибелі Пригожина, Уткіна і керівника служби безпеки ПВК Вагнер немає", - підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії 27 серпня офіційно підтвердив загибель очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Експертиза СК підтвердили особи всіх 10 загиблих під час аварії літака в Тверській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСІ МОВЧАТЬ, АЛЕ є ТРИ версії, що могло статися з Пригожиним та Уткіним!

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