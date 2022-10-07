Пригожин масово вербує "вагнерівців" за кордоном за допомогою російських олігархів - ЗМІ

Нова кампанія з вербування була проведена через російських олігархів, які живуть у Європі, та їхніх посередників, які контактують із місцевими організованими злочинними групами.

ПВК "Вагнера" через великі втрати в Україні шукає найманців за межами Росії – у Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині, Німеччині, Канаді, Молдові і навіть країнах Латинської Америки.

Про це пише видання Middle East Eye з посиланням на два джерела, знайомі з ПВК.

Джерела заявили, що ПВК "Вагнер" швидко втрачає бойовиків та техніку через безлад у самій російській армії. Солдати часто сваряться з підрозділами найманців, а українські військові витіснили бойовиків "Вагнера" зі стратегічно важливих позицій, таких як місто Лиман на Донеччині.

Іноземних бойовиків заманюють більшими, ніж у найманців-росіян, доходами. До війни "Вагнер" платив своїм терористам від 3000 до 5000 доларів на місяць, але джерела видання сказали, що зараз ці ставки підвищилися до 10 000 доларів.

"Зазвичай вони набирали людей із солідним військовим досвідом, але вторгнення РФ змінило "Вагнера", — повідомило журналістам одне з джерел. "Тепер вони намагаються достукатися до людей, які без вагань вбиватимуть за гроші".

Нова кампанія з вербування була проведена через російських олігархів, які живуть у Європі, та їхніх посередників, які контактують із місцевими організованими злочинними групами.

Цих посередників назвали "людьми, знайомими з місцевими проросійськими формуваннями, колишніми військовими, злочинними організаціями".

ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, що ПВУ "Вагнер" була заснована у 2014 році близьким до Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, який недавно нарешті визнав, що створив ПВК після багатьох років заперечення.

"Вагнер" публічно почав вербувати в’язнів із російських в’язниць на початку цього року та відправляв їх на передову в Україну. Пригожин сам відвідував російські виправні колонії, де вербував в'язнів.

У серпні у розвідці повідомили, що в Україні воюють близько 5 тисяч "вагнерівців". Смертність членів ПВК "Вагнер" на війні становить 90%.

Читайте також: