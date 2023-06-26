Пригожин може готувати держпереворот у Білорусі - представник кабінету Тихановської

На думку Ковалевського, Пригожин є частиною плану Кремля із захоплення влади в Білорусі.
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після військового повстання в РФ, яке не закінчив до кінця, може готувати державний переворот у Білорусі.
Таку думку висловив представник із закордонних справ білоруського Об’єднаного перехідного кабінету Валерій Ковалевський в ефірі телеканалу "Еспресо".
Він вважає, що російський бізнесмен є частиною плану Кремля із захоплення влади в Білорусі. На його думку, Пригожин може реалізовувати бажання Путіна щодо окупації Білорусі.
"Він може готувати державний переворот проти Лукашенка та почати потужнішу кампанію з поглиблення Білорусі з РФ. Адже хоча Пригожин і його ПВК є найманцями, контролюються вони ФСБ. Тому будуть вони керуватися виключно інтересами Кремля. Пригожин може реалізовувати плани Путіна щодо Білорусі, зокрема і ймовірного захоплення влади в Білорусі", - сказав Ковалевський.
Спроба перевороту у Росії Пригожиним
Нагадаємо, в ніч проти 24 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про марш на Москву. Він заявив, що його найманці перетнули державний кордон РФ і почали заходити на територію Ростова-на-Дону. Вранці бійці Пригожина захопили військові об'єкти в Ростові, а вдень - у Воронежі.
Втім, за 200 км від Москви він відмовився від ідеї захоплення влади в Росії. Причиною постання у РФ Пригожин назвав те, що, мовляв, ПВК "Вагнер" мали розформувати.
Через день Пригожин уперше дав оцінку своїй спробі державного перевороту в Російській Федерації. На запитання одного з журналістів про те, як він оцінює результат бунту, він відповів, що результат "нормальний".
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