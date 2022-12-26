Пригожин найняв масовку на похорон загиблого в Україні зека-"вагнерівця"

Організатори планували зібрати близько 400 осіб, але вдалося знайти лише 50.

У Санкт-Петербурзі на похорон бойовика ПВК "Вагнер", колишнього зека Дмитра Меньшикова збирали проплачену масовку.

Про це пише російський телеграм-канал "Можем объяснить".

"Масовці платили по-різному, від 1,5-2,5 тисячі рублів. Точну кількість (учасників. – Ред.) сказати не можу, але близько 50 осіб. Організовано привезли автобусами. Серед масовки більшість не мала уявлення про особу героя", – розповів один із учасників похорону.

За його словами, спочатку організатори планували зібрати близько 400 осіб, але чомусь план виконати не вдалося. Понад 15 опитаних журналістами з присутніх на похороні сказали, що не були знайомі із загиблим ні особисто, ні заочно.

Що відомо про загиблого "вагнерівця"

31-річний Дмитро Меньшиков відбував покарання за збут наркотиків в одній з колоній Рязанської області.

За словами Пригожина, Меньшиков "простий хлопець… жив у дитбудинку, відслужив в армії… бракувало грошей — вирішив заробити, сів у в'язницю".

Завербований ПВК "Вагнер" зек загинув в Україні в листопаді.

За інформацією видання "Север. Реалии", Євген Пригожин особисто приїжджав на цвинтар, де поговорив із журналістами, і поїхав, не дочекавшись самого похорону.

Фото: сайт Радио Свобода

Конфлікт між Пригожиним і адміністрацією Петербурга

Пригожин публічно вимагав поховати Меньшикова на алеї героїв, але спочатку йому відмовили, мовляв, "вагнерівці" офіційно не є військовослужбовцями. "Кухар Путіна" звинуватив адміністрацію Петербурга та губернатора Беглова у створенні "антиросійської та антипатріотичної коаліції".

Конфлікт Пригожина з губернатором Петербурга Олександром Бегловим триває вже понад два роки, і інцидент з похованням загиблого зека – черговий привід, який Пригожин використав для скандалу.

Нагадаємо, що в Республіці Тива (РФ) сім'я мобілізованого солдата, який загинув на війні в Україні, як компенсацію, отримала дрова.

Читайте також: