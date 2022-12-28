Пригожин назвав "прогноз" Медведєва на 2023 рік "еротичними фантазіями"

Днями заступник голови Радбезу РФ висунув свої "футуристичні гіпотези" на 2023 рік.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин порівняв "прогнози" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва на 2023 рік з "еротичними фантазіями".

Про це повідомляє Republic.

Дмитро Медведєв заявив про "створення Четвертого рейху на базі Німеччини", зростання цін на нафту, розпад Європейського Союзу та громадянську війну в США.

"Так, я ознайомився із "прогнозами" і не можу ніяк прокоментувати еротичні фантазії. Звісно, будь-яка фантазія має місце. Але мені здається, що брати Стругацькі в цьому краще за мене розбираються", - прокоментував Пригожин.

Нагадаємо, Ілон Маск не оцінив писанину Медведєва, заявивши, що "це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув".

"Передбачення" Дмитра Медведєва на 2023 рік

Експрезидент РФ Дмитро Медведєв передрікає "створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Балтії, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та інших маргіналів)".

Він також заявив про громадянську війну США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США у частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

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