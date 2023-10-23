Пригожин незадовго до загибелі звинуватив Міноборони в геноциді: деталі від ISW

Власник "Вагнера" звинувачував Шойгу та Герасимова у "вбивстві десятків тисяч російських громадян" і "передаванні російських територій ворогу".

Влітку 2023 року власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подав до Слідчого комітету Росії заяви з вимогою порушити справи проти міністра оборони Сергія Шойгу та головнокомандувача Валерія Герасимова за "геноцид російського народу".

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російського адвоката Кирила Качура.

Звинувачення Пригожина на адресу Міноборони

У звіті вказано, що Качур, якого 2022 року в РФ заочно звинуватили у розтраті та хабарництві, 22 жовтня заявив, що Пригожин подав до Слідчого комітету заяви про порушення кримінальної справи проти Шойгу та Герасимова за "геноцид російського народу, вбивство десятків тисяч російських громадян і передавання російських територій ворогу". Ця заява була подана перед заколотом "Вагнера" 24 червня.

Тепер Качур звернувся до голови Слідкому РФ Олександра Бастрикіна з проханням публічно розповісти про те, що сталося з заявами Пригожина після його смерті. Адвокат заявив, що росіяни, які підтримують Пригожина та його меседж, повинні об’єднатися навколо ідеологічних принципів, які сповідував власник ПВК, і домагатися відновлення справедливості в суспільстві.

"Несхвалення Міноборони пережили самого Пригожина"

"Посилання Качура на ідеологічну опозицію Пригожина щодо російського Міноборони свідчить про те, що сильна неприязнь і несхвалення Міноборони пережили Пригожина, навіть коли група "Вагнера" розпалася як централізована організація", – зауважили в Інституті.

Там припустили, що окремий табір у російському інформаційному просторі, який приєднується до гіпернаціоналістичної провійськової, але антиміністерської ідеології Пригожина, може продовжити інформаційну критику Міноборони та військового командування, допоки триває війна проти України.

До слова, на початку жовтня в ISW повідомили, що "Вагнер" може знову становити серйозну загрозу для ЗСУ, якщо консолідується з єдиним лідером і перейде в підпорядкування Росгвардії чи Міноборони. Серед потенційних ватажків – син Євгена Пригожина Павло.

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