Пригожин порівняв з Рембо вагнерівця, затриманого за обстріл поліцейських в РФ

Пригожин сказав, що поліцейські могли здатися найманцеві "солдатами супротивника, гномиками чи космонавтами".

Засновник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин розкритикував російських силовиків за затримання найманця компанії Павла Ніколіна, що обстріляв з кулемета поліцейських у Ростовській області.

Заяву Пригожина опублікувала його пресслужба.

Зауважимо, що російська пропаганда назвала Ніколіна дезертиром. Він поранив поліцейського, а вже наступного дня був затриманий на покинутій свинофермі в районі Новошахтинська.

Засновника "Вагнера" заявляє, що наразі зарано говорити, чи справді Ніколін є дезертиром.

"Можливо, він був поранений, отримав важку контузію, внаслідок чого збожеволів або був дезорієнтований – не розумів, де він перебуває. А в його замутнених кров'ю очах поліцейські здавалися солдатами супротивника, гномиками чи космонавтами", – цитує Пригожина його пресслужба.

Він також висловив своє обурення з приводу того, що в соцмережах було опубліковане фото Ніколіна, в чому олігарх звинуватив поліцейських. Він порадив їм замість цього піти на передову і "замість цього зека загинути на полі бою зі зброєю в руках", а затриманого найманця порівняв з Джоном Рембо зі знаменитого фільму "Рембо. Перша кров".

"Хочу порекомендувати цим чудовим парубкам фільм "Рембо. Перша кров", де полковник Траутман дуже добре пояснює, як ловити людей, які залишили поле бою зі зброєю: "Що ви та спецслужби пропонуєте нам робити з цим вашим психом? – Дайте йому піти. – Зробити що? Розрядіть ситуацію, забудьте про неї. Залишіть маленьку лазівку і дозвольте йому вислизнути. А потім оголосіть у національний розшук. Через кілька тижнів візьмете його десь у Сіетлі на якійсь автомийці. Не буде жодної боротьби і ніхто не постраждає", – йдеться в заяві пресслужби Пригожина.

Коментуючи те, як озброєний найманець ПВК "Вагнера" опинився в Росії, засновник компанії натякнув на погану охорону кордонів.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що в російському Новошахтинську чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських із кулемета, внаслідок чого один з них зазнав поранення.

Cтрільцем виявився засуджений грабіжник, якого завербували до ПВК "Вагнера". Деякі медіа назвали його дезертиром. Найманець був затриманий на покинутій свинофермі.

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