Пригожин у Білорусі, а "вагнерівці" — ні: "Гаюн" розкрив справжні плани бунтівника та Лукашенка

Підрозділи ПВК "Вагнер" наразі ще не прибули до Білорусі, однак це може відбутися найближчим часом.

Пригожин у Білорусі, а ПВК "Вагнер" — ні. Триває спланована кампанія з дезінформації щодо висилання "вагнерівців" до Білорусі.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Останніми днями у ЗМІ та соцмережах шириться інформація про те, що ПВК "Вагнера" та їхній ватажок Євген Пригожин перебувають у Білорусі. Однак "Гаюн" вважає, що така інформація є лише спланованою кампанією з дезінформації.

Чи був Пригожин у Білорусі

Моніторинговий ресурс повідомляє, що Євген Пригожин перебував у Білорусі 27 червня. Інформації про цілі його візиту, а також про можливу подальшу діяльність, наразі немає. Як і немає інформації, чи повернувся він на своєму бізнес-джеті до Москви, чи залишився в Мінську.

Чи прибули до Білорусі найманці ПВК "Вагнер"

Повідомляється, що підрозділи ПВК "Вагнер" наразі ще не прибули до Білорусі. Це не скасовує того факту, що перекидання "вагнерівців" може відбутися найближчим часом. Як і у випадку з Пригожиним, відкритим залишається питання, чим саме найманці займатимуться в Білорусі. "Гаюн" стверджує, що це залежить від того, з якою зброєю вони приїдуть до Білорусі.

Чи готуватиме ПВК "Вагнера" атаку з території Білорусі найближчим часом

Моніторинговий ресурс стверджує, що, зважаючи на ймовірне передавання від ПВК до Міноборони Росії важкого озброєння, найближчим часом не варто очікувати проведення військової операції силами найманців з території Білорусі проти України.

Чи увійде ПВК "Вагнер" до складу ЗС РБ

"Гаюн" заявляє, що формування у складі ЗС РБ підрозділу(ів), що складаються з найманців ПВК "Вагнер", виглядає малоймовірним, оскільки МО РБ не має фінансових ресурсів виплачувати великій кількості найманців заробітну плату, яку вони отримували за участь у війні проти України.

Чи тренуватимуть "вагнерівці" військових у Білорусі

Тренування білоруських військових, про що говорив Лукашенко, можливе, однак це завдання короткочасне. Курс підготовки (перепідготовки) і передавання бойового досвіду "не може тривати вічно". Чим найманці займатимуться після виконання цього завдання - питання відкрите.

Пригожин з "Вагнером" "переїжджає" до Білорусі: що відомо

Після невдалої спроби бунту ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин втік до Білорусі. На особистому літаку він приземлився на військовому аеродромі під Мінськом.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що решта "вагнерівців" ще не прибули до Білорусі, а перебувають у таборах на окупованій Луганщині.

Лукашенко стверджує, що, хоча російську ядерну зброю найманці Пригожина не охоронятимуть, їхніми військовими навичками Білорусь залюбки скористається. Він заявив, що командири "повстанців" можуть приїхати до Білорусі "поділитися передовим досвідом" і "розповісти, що зараз важливо".

Що робитиме Пригожин у Білорусі та чому режим Путіна дав тріщину - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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