Пригожин у Білорусі: президент Литви закликав посилити східний фланг НАТО

Лідер балтійської країни, яка межує з Росією та Білоруссю, провів Радбез, присвячений невдалому заколоту Пригожина.

У неділю, 25 червня, президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО “консолідувати” східний фланг Альянсу, якщо лідер російського воєнізованого угруповання “Вагнер” Євген Пригожин оселиться в Білорусі.

Про це лідер балтійської країни, яка межує з Росією та Білоруссю та приймає наступного місяця саміт НАТО, заявив після засідання Ради безпеки Литви, присвяченого невдалому заколоту Пригожина проти військового керівництва Росії, передає “Голос Америки”.

“Якщо Пригожин або частина групи Вагнера з’являться в Білорусі з незрозумілими планами та намірами, то це буде означати, що нам потрібно ще більше зміцнити нашу безпеку на східних кордонах”, — пояснив президент Литви.

Науседа наголосив, що йдеться не лише про Литву, але про НАТО загалом.

Він також сказав, що уряд Вільнюса виділить додаткові ресурси для розвідувальних служб для оцінки “політичних аспектів і аспектів безпеки в Білорусі”.

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Як і багато західних політиків, президент Литви вважає, що після збройного повстання групи Вагнера президент Росії Володимир Путін зіткнеться із ще більшими труднощами в найближчі місяці, окрім тих, які спричинила війна в Україні.

“Король голий”, — зауважив Науседа, маючи на увазі Путіна.

Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі. Також Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль помилує терористів "Вагнера", які брали участь у "повстанні".

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