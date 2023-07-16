Пригожин відкрив "скриньку Пандори": опозиціонер вказав на більшу загрозу для Путіна ніж заколот "Вагнера"

За словами Гудкова, у Росії розпочалося протистояння між Путіним і генералітетом, яке прогнозували багато експертів.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин своїм заколотом, хоч і невдалим, відкрив "скриньку Пандори" у Росії.

Про це заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков у коментар "24 каналу".

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"Пригожин відкрив "скриньку Пандори". Це відкритий конфлікт, який почався між генералітетом та Путіним. Це може бути більш небезпечно для Путіна, ніж заколот Пригожина, який зупинився, розвернувся, пішов та здав всіх. Тому що всі відомі генерали типу Суровікіна, Мізінцева – вони пропали і ніхто не знає, де вони. Це свідчить, що "розбірки" почалися", – сказав він.

На думку Гудкова, бунт генералів був очікуваним. Протистояння між диктатором і генералітетом прогнозували багато експертів, додає він.

"Ми багато говорили: або генерали "замочать" Путіна, або Путін генералів", – розмірковує він.

Опозиціонер прокоментував звільнення російського генерала Івана Попова, який, йомвірно, поплатився посадою через критику становища армії РФ.

"Не тільки Попов збунтувався. Опублікував цю історію генерал Путіна Андрій Гурулєв. Це говорить про те, що настрої, коли все у Росії прогнило, стають все зрозуміліші. Ми бачимо, що назріває жорсткий конфлікт між Путіним та генералітетом", – вважає Гудков.

Що відомо про чистки у російській армії

Раніше в РФ поширили відео, як генерал Іван Попов заявив, що "назвав речі своїми іменами на найвищому рівні", через що начальство вирішило від нього "позбутися".

Пізніше в Інституті вивчення війни (ISW) підтвердили звільнення командувача 58-ї армії, яка веде запеклі бої проти ЗСУ в Запорізькій області, генерала Івана Попова. Нібито Попов наважився озвучити проблеми армії окупантів началнику Генштабу Герасімову, а той у відповідь звинуватив його у боягузстві.

У ГУР завили, що в Росії розпочалися масові чистки у військово-політичному керівництві.

В неділю, 16 липня, стало відомо про новий скандал в армії РФ. Російські десантники пригрозили Шойгу заколотом на тлі масових зачисток. Вони заступилися за свого командувача, генерал-полковника Михайла Теплинського, після того, як у Мережі з'явилися чутки про його арешт.

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