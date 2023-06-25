Пригожин виправдався за вбивство російських льотчиків "дурнем-пвошником": пропаганда РФ підтримала його

Військова кореспондентка та пропагандистка "Першого каналу" РФ Ірина Куксенкова повідомила, що за оновленими даними під Воронежем "Вагнер" під час бунту збили не Іл-18, а Іл-22, на борту якого було 10 людей – усі вони загинули.

"Коли Пригожина вже в штабі ППО запитали навіщо, адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції, він сказав – а дурень-пвошник у колоні збивав все, що злітало", - обурилась пропагандистка.

За її словами, ватажок "вагнерівців" погодився виплатити 50 мільйонів компенсації рідним загиблих льотчиків.

Проте інший російський пропагандист Олексій Живов підтримав вбивство "вагнерівцями" російських пілотів.

"Я бачу по коментарях читачів та знайомих, що не всі до кінця розуміють, що вчора сталося. Бігають сюди-туди, "Пригожин льотчиків убив", то-се. Так, льотчики загинули. Але вчора ми втрималися на краю прірви, за якою було море крові. Тисячі вбитих, народний розбрат, поразка у війні, українські танки у російських тилах, поразка Росії. Навіщо ви тепер розганяєте вчорашні жертви? Після бійки кулаками не махають. Сказав Вам Путін: питання закрите. Навіщо ви його смикаєте?", - пише пропагандист.

Живов також порадив "подякувати Путіну та Лукашенку, що їм вистачило мудрості все це зупинити перед катастрофою".

"Богові дякуйте, що вчора ввечері все закінчилося саме так, і замість десятків тисяч загиблих ми втратили кілька десятків людей", - резюмував пропагандист РФ.

Нагадаємо, у Мережі підрахували, що військово-космічні сили РФ втратили щонайменше сім повітряних суден під час бунту Пригожина.

За даними Повітряних сил, ВКС РФ втратили принаймні один літак, два бойових і решта – транспортні вертольоти Мі-8.

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