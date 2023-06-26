Пригожин уперше прокоментував свій невдалий бунт: він назвав дві причини, чому не дійшов до Москви

Терорист Євгеній Пригожин у понеділок, 26 червня, після подій свого невдалого бунту, вийшов на зв'язок та пояснив, що сталось. Він заявив, що нібито не мав на меті повалення кремлівського режиму, а лише висловлював протест через "знищення" терористичної організації ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба терориста.

Лідер бойовиків ПВК "Вагнер" заявив, що причинами його бунту був указ окупаційного Міноборони про те, що від 1 липня усі терористи повинні укласти контракти з армією РФ.

"Усі розуміють обстановку в "СВО" (на війні Росії проти України - ред.). Це призведе до повної втрати боєздатності. Досвідчені командири просто пішли б "на м'ясо". Ті бійці, які вирішили перейти в МО, перейшли, але це мінімальна кількість - 2%. Ми були проти того, що хочуть зробити. Але рішення про перехід у МО було ухвалено в найбільш невідповідний момент. Але ми виставляли техніку на трали і збиралися, якщо це рішення не буде ухвалено, вийти 30 червня колоною до Ростова і публічно передати техніку біля штабу "СВО" (війна Росії проти України - ред.)", - заявив терорист

Пригожин стверджує, що по таборі бойовиків "Вагнера" нібито був завданий ракетний удар армією РФ, через що загинуло 30 терористів.

Він також заявив, що лише за добу "вагнерівці" пройшли 780 км по території Росії та не дійшли лише 200 км до Москви. Терорист похвалився, що його бойовикам вдалось захопити усі об'єкти Міноборони РФ без супротиву окупаційної армії. За його словами, "ніхто з росіян на землі не загинув". Що ж до втрати авіації, то він побідкався, що пілоти обстрілювали бойовиків "Вагнера".

Метою походу терористів Пригожин назвав "не допустити знищення "Вагнера" та добитися відставки керівництва Міноборони РФ".

Російський терорист також заявив, що є дві причини, чому він припинив бунт: "не хотів проливати російську кров" та нібито те, що його метою "не було повалення влади".

"У цей час Лукашенко простягнув руку і запропонував знайти рішення. Колони розвернулися назад і пішли в польові табори", - заявив лідер терористичного угрупування.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

Також командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу "вагнерівців" з території Білорусі. Він наголосив, що ситуація на кордоні контрольована Силами оборони.

Читайте також: