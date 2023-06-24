Пригожин захопив штаб військ РФ у Ростові і заявив про похід на Москву: всі подробиці

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Ростова, де з групою своїх прибічників захопив штаб південного воєнного округу. Пригожин висунув свої вимоги.

"Ми хочемо отримати начальника Генштаба та Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо місто Ростов та йдемо в Москву", - заявив Пригожин.

На прохання вивести бійців з території штабу він відповів відмовою.

Водночас Пригожин заявив, що найманці ПВК "Вагнер" вже збили три гелікоптери, які намагались атакувати його колони.

Також Пригожин заявив, що всі воєнні об’єкти Ростова перебувають під контролем ПВК "Вагнер". Зокрема, і аеродром.

Згодом у ПВК "Вагнер" заявили, що вже контролюють всі військові об’єкти у Воронежі. Місцева влада тільки нещодавно оголосила там контртерористичні заходи. Також у Пригожина заявили, що місцеві представники армії РФ переходять на їхній бік.

Своєю чергою, російська авіація завдала ударів по дорозі федерального значення у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Що відомо про заколот Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

"Зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинене. Я прошу нікого не чинити опір. Справедливість у військах буде відновлена" – сказав Пригожин.

Згодом він заявив, що близько 21:00 міністр оборони Росії Сергій Шойгу втік із Ростова, де перебував.

У відповідь Міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Напередодні Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

"Ми воюємо тільки з професіоналами. Але якщо хтось стане на шляху, ми знищимо всіх", — заявив він.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" збирається йти до кінця. Також Пригожин прокоментував заяву про кримінальну справу, яку порушила проти нього ФСБ. За його словами, у тих, хто такі заяви робить, немає честі.

Крім того, як пише Telegram-канал Baza, у Ростові-на-Дону понад годину не працюють вуличні вебкамери. Під час вибору відеотрансляції йдеться, що доступ до неї тимчасово обмежений.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв попросив жителів Ростова-на-Дону утриматися від поїздок до центру міста і за можливості не залишати свої будинки.

У США вже відреагували на переворот Євгена Пригожина в РФ. У Білому домі вважають заяви глави ПВК "Вагнер" серйозними, проте поки невідомо, чого конкретно очікують в адміністрації Байдена.

Ситуація з конфліктом засновника угруповання ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з Міністерством оборони РФ "нагадує повернення до історичних процесів у РФ, з бунтами та опричниками, зміною влади", зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Твітері.

"Класична російська поезія... Смутні часи настають", – написав він.

Подоляк провів аналогії з історичними процесами у Московському царстві.

Крім того, на цей конфлікт відреагували також у Міністерстві оборони України.

"Ми спостерігаємо", – лаконічно зазначили в українському відомстві.

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