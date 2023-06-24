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Пригожин захоплює міста в Росії та йде на Москву: онлайн-трансляція подій

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
20к
Час на прочитання
1 хв
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Пригожин захоплює міста в Росії та йде на Москву: онлайн-трансляція подій

Ватажок ВПК "Вагнера" Євген Пригожин минулої ночі розпочав повстання проти військового керівництва РФ. / Фото: Associated Press

В Росії бойовики ПВК "Вагнер" оголосили похід "за головами" військового керівництва країни.

В ніч проти 24 червня найманці ПВК  "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками. Очільник Кремля пообіцяв зупинити заколот та віддав накази силовикам про ліквідацію організаторів.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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Дата публікації
Перегляди
20к
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