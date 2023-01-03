Пригожин заявив у російське МВС про "саботаж" у Луганському моргу: тіла окупантів не видають місяцями

Пригожин заявив, що морг у Луганську не видає документи на загиблих окупантів місяцями. Він поскаржився до російського МОЗ та попросив МВС перевірити морг на недбалість.

Засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, бійці якої беруть участь у війні в Україні, попросив російське МВС перевірити луганський морг через затримку видачі тіл загиблих.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РБК.

Пригожин повідомив, що у новорічні свята зустрівся з бійцями на передовій з пораненими, а також "з тими, хто закінчив контракт із двох причин: перша — залишилася без ніг, без рук, і друга — загинули".

За словами бізнесмена, люди, які мають видавати документи на загиблих, байдикують ще від початку війни. Пригожин заявив, що "для багатьох з них убитий боєць - це нежива річ у пластиковому мішку", тому ПВК "Вагнера "стикається з повним нерозумінням" з боку Луганського моргу.

Засновник ПВК звинуватив "медичних чистоплюїв" у тому, що вони виписують документи про смерть по кілька місяців. Пригожин додав, що вже неодноразово звертався з цього приводу до російського МОЗ.

"Також я написав заяву до МВС з проханням провести перевірку можливих фактів саботажу та недбалості щодо роботи із загиблими з боку Луганського моргу", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, раніше у Санкт-Петербурзі на похорон бойовика ПВК "Вагнер", колишнього зека Дмитра Меньшикова, Пригожин зібрав проплачену масовку.

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