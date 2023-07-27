Пригожин займався сексом з незайманими, щоб зберегти молодість: ЗМІ розкрили шокувальні подробиці

Ватажок терористичної ПВК "Вагнер" та кухар Путіна Євгеній Пригожин регулярно займався сексом з незайманими дівчатами, щоб таким чином "зберегти молодість".

Про це пише російське опозиційне видання The Insider.

Джерела видання у профспілці секс-працівників розкрили подробиці збочених фантазій кухаря Путіна, який виступає за "традиційні сімейні цінності". Виявляється терорист Пригожин регулярно користувався послугами секс-працівниць.

"Він замовляв одразу багато різних дівчат трохи старше 18-ти. Займався сексом без презерватива: вважав, що так обмінюється енергією, рідинами, ніби отримує від них заряд бадьорості. У нього взагалі багато своїх дивацтв, наприклад, під крайньою плоттю в нього вшиті "супутники". Це така модна тема в деяких чоловіків, особливо на зоні, коли всякі предмети зашивають туди. Вважається, що це має зробити з чоловіка статевого гіганта і що жінки від цього тащаться. Насправді жінкам це болісно і неприємно", - розповіло джерело видання.

Для дівчат терорист знімав номер у готелі Solo Sokos Hotel, що у Санкт-Петербурзі. Одна із дівчат, яка продала Пригожину свою незайманість розповіла, що отримала за секс з терористом 40 тисяч рублів, ще 60 тисяч - забрала сутенерка. Для цього вона навіть бувала у клініці, щоб перевірити цнотливість.

"Усе було дуже швидко, у нього дуже маленький член, у якому ще якісь кульки під шкірою. Коли він ішов, сказав мені: "будь добрішою". Тому що в мене був такий шокований вираз обличчя. Навіть для мого божевільного характеру продавати цноту Пригожину - це перебір. Мені й гроші-то не настільки потрібні були. Загалом, я почувалася страшенно пригніченою. Пам'ятаю, того дня ще думала про те, що треба не запізнитися на прийом до лікаря в психлікарню", - пригадує росіянка.

Дівчина стверджує, що у цьому готелі терориста регулярно чекали незаймані дівчата. Він їх називав "шампуньками" та порівнював із одноразовими шампунями у готелі, яких "використовують і викидають".

Нагадаємо, засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який організував військовий заколот у РФ, помітили на форумі "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі.

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