Пригожин зміг найняти британських адвокатів, надавши рахунок за газ матері-пенсіонерки – FT

Олігарх та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин успішно пройшов перевірку британської юридичної фірми Discreet Law щодо відмивання грошей, надавши рахунок за газ на ім'я своєї матері.

Про це повідомляє Financial Times.

Пригожин найняв юристів із Discreet Law 2021 року, щоб подати до суду на засновника міжнародної розслідувальної спільноти Bellingcat Еліота Хіггінса. Російський олігарх був невдоволений, що розслідувач опублікував інформацію про відповідальність Пригожина за операції "Вагнера" в Африці, на Близькому Сході та інших країнах. Хоча у вересні 2022 року власник приватної військової компанії визнав, що є її засновником.

Щоб укласти угоду з Пригожиним, юристи британської компанії запросили в нього документи, що засвідчують особу. Його адвокати надіслали копію паспорта олігарха та рахунки за газ на ім'я його матері Віолетти Пригожиної. На сьогодні жінці 83 роки. Зауважимо, що 2022 року вона підпала під санкції ЄС.

Юристи Discreet Law виявилися задоволеними документами власника "Вагнера" і подали заявку до держорганів на дозвіл діяти від імені Пригожина, який перебуває під дією санкцій.

Членкиня парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Маргарет Ходж назвала обурливим рішення юридичної фірми надавати послуги такому клієнту.

"Смішно, що російський військовий начальник уникнув усіх підозр у відмиванні грошей, просто скориставшись рахунками за газ своєї старої матері", – сказала британська парламентарка.

Вона наголосила, що слід ретельно перевіряти клієнтів.

Нагадаємо, у квітні 2022 року ЄС запровадив санкції проти Пригожина, вказавши, що він "несе відповідальність, активно здійснюючи дії, які підривали та загрожували територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

А в січні 2023 року США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Так, американський Мінфін заморозив усі активи угруповання.

Справа "Вагнера" і Пригожина - в суді

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