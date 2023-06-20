Пригожин знову пішов на конфронтацію з Шойгу: британська розвідка про деталі протистояння

Шойгу наказав всім "добровольчим загонам" в Україні до 1 липня підписати контракти з армією.

Російський олігарх, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин пішов на загострення конфронтації з військовим міністерством Російської Федерації. І такий момент для міністра оборони Сергія Шойгу явно незручний.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 19 червня Пригожин заявив, що очікує на відповідь від російського Міноборони щодо контракту власної розробки, який він передав до відомства за три дні до цього. Британські фахівці зауважують, що сталося це після того, як міністерство висунуло ультиматум "Вагнеру" та інших "добровольчих формувань" про підписання контрактів до 1 липня 2023-го.

Британські розвідники зауважують, що цей документ не був оприлюднений. Втім, він все таки підвищує ставки та навіть є намаганням підірвати авторитет офіційного військового керівництва РФ.

"Дуже ймовірно, що це ще одна навмисна спроба підірвати авторитет офіційної військової влади. Тон Пригожина щодо Міноборони став однозначно конфронтаційним. Міноборони майже напевно вважає це вкрай невдалим моментом, коли воно бореться з контрнаступом України", - наголошують у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, в українському ГУР наголошують, що поведінка вищого військово-політичного керівництва Росії та всієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед наступальними діями Сил безпеки і оборони України.

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