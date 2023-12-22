Пригожина ліквідувала "права рука Путіна": WSJ розкрили подробиці гучного вбивства

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин був убитий, його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що Патрушев попереджав Путіна, що ставка на Пригожина і його найманців у війні з Україною дає "кухару" все більше впливу та створює загрозу Кремлю. Коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив в цьому можливість назавжди позбутися від ватажка ПВК.

За даними WSJ, Патрушев почав попереджати Путіна про небезпеку від Пригожина ще влітку 2022 року, проте диктатор не прислухався до його слів, оскільки "вагнерівці" домагалися успіхів на полі бою. За словами співрозмовника видання, колишнього російського розвідника, це змінилося у жовтні 2022 року.

Тоді Пригожин нібито подзвонив Путіну і в грубій формі поскаржився на дефіцит боєприпасів, що призводить до великих втрат. У кабінеті Путіна в той момент перебував Патрушев, стверджує джерело WSJ. Він переконався, що Пригожин став небезпечний і перестав поважати владу Кремля.

Наступні скарги Пригожина на постачання й публічні конфлікти з військовим керівництвом Росії Путін ігнорував, не відповідаючи на дзвінки глави ПВК, пише WSJ. А в червні 2023 року, коли Пригожин почав заколот, Патрушев "взяв управління на себе".

За даними джерел WSJ, глава Радбезу дзвонив офіцерам, симпатизуючим Пригожину і просив їх переконати главу ПВК Вагнера припинити заколот. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту в сусідніх країнах. Крім білоруського диктатора Олександра Лукашенка (який у підсумку і став таким посередником), це був президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Після закінчення заколоту Патрушев приступив до розробки плану вбивства. За словами джерел видання із західних спецслужб, Путіну пізніше показали ці плани, і він не став заперечувати. 23 серпня глава ПВК чекав в аеропорту "Шереметьєво", поки його літак перевірять і підготують до вильоту. Саме в цей момент під крило заклали невелику бомбу, стверджують співрозмовники WSJ в західних спецслужбах.

Через півгодини після зльоту на висоті приблизно 8500 метрів бомба вибухнула. Всі десять осіб, що знаходилися на борту, загинули. Кремль свою причетність до загибелі Пригожина заперечує.

Нагадаємо, після того, як збройне формування російських найманців ПВК “Вагнер” стало підрозділом Росгвардії, його ватажком став Павло Пригожин. Син загиблого Євгена Пригожина у такий спосіб намагається “зберегти бренд”.

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