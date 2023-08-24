Пригожина могла вбити "бомба у ящику з вином" — колишній офіцер британської розвідки

Поки немає жодної офіційної версії катастрофи літака Пригожина, однак за одним із ймовірних сценаріїв, його могла знищити подарункова коробка з вином, начинена вибухівкою.

Колишній офіцер британської розвідки Крістофер Стіл припускає, що літак з Євгеном Пригожиним знищила "бомба у ящику з вином".

Про це повідомляє Sky News.

Так, у мережі продовжують ширитися чутки, що пасажирам літака, у якому загинув Євген Пригожин, подарували ящик з вином, який згодом вибухнув.

"Безумовно, це внутрішня робота, припущення полягає в тому, що це була бомба у винному ящику", - сказав Крістофер Стіл.

Нині шириться чимало варіантів ймовірної причини вибуху літака. Це і "проблеми з двигуном" і "ракета ППО". Однак поки жодна з них не підтверджена.

"Це такий собі іронічний кінець для колишнього ресторанника Путіна", - додав ексофіцер британської розвідки.

Нагадаємо, український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висміяв російську теорію про те, що літак з Пригожиним у РФ збили українці. За його словами, російські пропагандисти власноруч засвітили на відео доказ того, що літак із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і двома його заступниками збила система ППО росіян.

Читайте також: