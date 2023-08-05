Пригожина вже може не бути серед живих – білоруський опозиціонер

Є версія про те, що Пригожин вже не живий. Ймовірно, його усунули під Пінськом.

Про це в ефірі ТСН сказав білоруський опозиціонер, організатор "Білого легіону" Сергій Бульба.

Детальніше про "ліквідацію" Пригожина

За словами опозиціонера, Олександр Лукашенко в курсі, що Євген Пригожин усунений. Знає диктатор і про впевненість путінської Росії в тому, що основна маса "вагнерівців", які брали участь у цьому путчі, має бути вирізана під нуль. Ті, що залишилися, будуть переведені в Африку під нових кураторів. Мабуть, там з ними вчинять приблизно таким же чином – кидатимуть на забій.

Бульба уточнив, що ліквідація Пригожина могла статися 5-6 днів тому. Так, йдеться про задушення.

"Тіло було розчленоване і частини спалені для того, щоб потім неможливо було пізнати. І те, що нам зараз показують – це його нібито друг, двійник, якого він у в'язниці для себе знайшов. І який пізніше, вийшовши з в'язниці, поміняв собі паспорт і він тепер теж Євген Пригожин. Вони відрізнялися переважно візуально тим, що у когось з них була фаланга пальця", – припустив організатор "Білого легіону".

Раніше зазначалося, що 3 серпня із Санкт-Петербурга до Білорусі знову прилетів бізнес-джет ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це вже вшосте за місяць.

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