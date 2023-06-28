Пригожина завербував Байден та Захід, а Путін усіх врятував - бабки із "загонів Путіна"

Віддані фанатки російського президента-диктатора Володимира Путіна записали відео, в якому звинуватили президента США Джо Байдена та Захід у вербуванні ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який влаштував військовий заколот у РФ.

Відео поширюють телеграм-канали.

Бабки із "загонів Путіна" захоплюються діями очільника Кремля, адже, на їхню думку, якби не Путін - Росії уже б не було.

"Ми захоплюємося своїм президентом, що він так швидко та сконцентровано розрулив ситуацію, яка виникла (військовий бунт Пригожина - ред.). Ми знаємо, що у нас президент все може, щоб не сталося, і не допустив військового заколоту. Ми прекрасно розуміємо, що ти, Байден, тут запустив свою руку. Тут без тебе нічого б не сталося, і без Заходу, без НАТО. Ви всі це готували давно", - обурливо звинуватила головна із загону Путіна.

Також вона додала, що Путіна нібито підтримали всі росіяни. І після цього почала заїкатися.

Нагадаємо, у Кремлі відмовилися коментувати заяву Лукашенка, що Путін "хотів мочити" Пригожина.

Читайте також: