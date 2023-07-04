Пригожину повернули коробки з 10 млрд рублів та злитки золота, вилучені після заколоту

Засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину повернули 10 млрд рублів готівкою, які російські силовики знайшли під час обшуків у Санкт-Петербурзі після спроби заколоту.

Про це повідомляє петербурзьке видання "Фонтанка".

У виданні зазначають, що ще недільного ранку 2 липня слідство не збиралося повертати Пригожину знайдені 24 червня під час обшуків 10 млрд рублів, сотні тисяч доларів і 5 злитків золота. Але вже надвечір того ж дня було ухвалено протилежне рішення.

Гроші забрав водій Пригожина, який мав довіреність. Сам ексзаколотник у цей момент перебував у Москві "на якихось нарадах".

Зрозуміло, що навряд чи при видачі перераховували 10 мільярдів, адже навіть за допомогою кількох банківських машинок це зайняло б мінімум півдня. Також журналіст не в курсі, чи особисто водій вантажив і до якої вантажної машини ці гроші – загальна вага такої суми у п'ятитисячних купюрах сягає кількох тонн”, – пише “Фонтанка”.

Раніше Пригожин говорив, що гроші призначалися на зарплати "вагнерівцям" та виплати родичам загиблих.

Нагадаємо, що 24 червня, після завершення заколоту, під час обшуків в офісах та квартирі Пригожина у Санкт-Петербурзі вилучили 10 мільярдів рублів. Частину суми (4 мільярди рублів) знайшли у "Газелі", набитій коробками із грошима.

Коробки з грошима Пригожина / Фото: Фонтанка.ру

Ще 6 млрд рублів знайшли автомобілі Citroen, що знаходиться у підземній парковці.

Citroen Пригожина, набита грошима / Фото: Фонтанка.ру

Також в офісі ватажка ПВК "Вагнер" вилучили 5 кілограмових злитків золота, готівку у доларах, 6 пістолетів, 5 кілограмових брикетів білого порошку та кілька фальшивих паспортів, у тому числі на "двійників" Пригожина.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ писали, що у Росії закрили кримінальну справу за заколот Пригожина.

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