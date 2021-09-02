Пригрозили "контрзаходами": в Кремлі назвали небезпечним для Росії прагнення України в НАТО

У Путіна вважають, що вступ України в НАТО загрожує кордонам РФ.
У Росії пильно стежили за зустріччю Байдена і Зеленського. Кремль стурбований тим, що Вашингтон підтримує євроатлантичні прагнення України.
Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков в інтерв'ю виданню "Известия".
"Потенційно це (вступ України в Альянс — ред.) для нас дуже небезпечне, тому що НАТО таким чином продовжить наближення своєї військової інфраструктури в сторону наших кордонів", — сказав Пєсков.
Він пригрозив, що в разі вступу України в НАТО, Росія "вживатиме контрзаходів".
"Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% гарантувати безпеку наших кордонів", — сказав представник Путіна.
Раніше Пєсков обурився наданням США військової допомоги Україні і пригрозив ескалацією на Донбасі.
Також він заявив, що Україна і Сполучені Штати збираються побудувати дружні відносини для того, щоб протистояти Москві, а не "для себе".
- У Білому домі завершилася зустріч президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського. Тривала вона понад дві години замість запланованих протокольно 45 хвилин.
- Офіс президента України опублікував спільну письмову заяву Зеленського і Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.