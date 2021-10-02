Пригрозив стати "вічним президентом": Лукашенко назвав дві умови, за яких готовий піти у відставку

Пригрозив стати "вічним президентом": Лукашенко назвав дві умови, за яких готовий піти у відставку

Водночас Лукашенко заявив, що "до 90 років не дотягне".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий піти у відставку, якщо "Захід припинить чинити тиск на його країну і її суверенітет буде гарантованим".

Про це він сказав у інтерв'ю CNN, пише belta.by.

Лукашенко водночас заявив, що "якщо Захід втрутиться у справи Білорусі, то буде погано".

"Все буде залежати від ситуації в Білорусі. Якщо ви, ваші патрони на Заході не втручатимуться звідки завгодно в нашу ситуацію і ми будемо відчувати себе впевнено і спокійно, як суверенна незалежна держава як народ, який заслужив бути суверенною і незалежною, повірте, все трапиться раніше, ніж ви думаєте", - заявив самопроголошений президент.

Коли американський журналіст зауважив, що Лукашенко перебуває на президентському посту вже 27 років, той заявив, що "він не планує бути президентом у 90 років, як це є у США". Водночас Лукашенко пригрозив, що "буде вічним президентом, якщо Захід намагатиметься позбавити Білорусь незалежності".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь і Росія спільно можуть побудувати потужну систему єдності. Лукашенко підкреслив, що він не вважає можливість приєднання Білорусі до РФ, реальної, бо Москві "не потрібна головний біль".

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що вважає Білорусь центром Європи, а тому, якщо в країні "щось спалахне", це загрожує світовою війною.

Новини світу: Лукашенко прокоментував мігрантську кризу в інтерв'ю для CNN

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання