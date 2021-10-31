Прихильники Саакашвілі вийшли на вулиці Тбілісі: у середмісті перекрили рух транспорту

Прихильники Саакашвілі вийшли на вулиці Тбілісі: у середмісті перекрили рух транспорту

Грузинські опозиціонери висловили протест проти результатів місцевих виборів.

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії відбувся мітинг прихильників опозиційної партії “Єдиний національний рух” (ЄНР), заснованої колишнім президентом країни Міхеїлом Саакашвілі. Опозиціонери протестували проти результатів другого туру місцевих виборів, за якими перемогу в 19 із 20 муніципалітетів здобули кандидати провладної партії "Грузинська мрія".

Як повідомляє місцевий телеканал Pirveli, прихильники партії зібралися біля парламенту та перекрили автомобільний рух на проспекті Руставелі.

Для забезпечення правопорядку, за даними ЗМІ, влада мобілізувала безпрецедентну кількість співробітників силових відомств, які зібралися біля урядових будівель.

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“Ми не збираємося відступати, дякую кожному з вас. Велике спасибі людині, яка жертвує собою, щоб грузинський прапор вільно майорів у цій країні, у цьому місті. Велике дякую людині, яка голодує в одиночній камері”, — заявив на мітингу кандидат у мери столиці, лідер партії ЄНР Ніка Мелія, маючи на увазі Саакашвілі.

Він також повідомив, що 7 листопада відбудеться наступна акція протесту проти фальсифікації виборів, мітинг збереться на площі Свободи. З вівторка протести також розпочнуться в Батумі, Кутаїсі та інших великих містах.

“Ці вибори не просто були повністю сфальсифіковані, вони пройшли із застосуванням насильства, шантажу та погроз”, — заявив опозиційний політик.

Нагадаємо, напередодні було посилено охорону на території в'язниці №12 у місті Руставі, де утримується експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі.

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