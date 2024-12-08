Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати – голова МЗС Литви

Повалення диктаторського режиму Башара Асада в Сирії показує, що Росію можна прогнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Сирійський приклад показує, що Росію можна вигнати і вона повернеться додому", – каже глава МЗС Литви.

Дипломат наголосив, що балтійці мали рацію – Захід достатньо сильний, щоб перемогти. "Нам не потрібно боятися "Ведмедя" (Росію – Ред.) в Україні чи деінде, де він спричиняє хаос", ‒ додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що вранці 8 грудня сили сирійських повстанців без бою увійшли в Дамаск.

Диктатор Башар Асад втік із Сирії. У мережі з'явилася інформація, що він міг загинути в авіакатастрофі.

Тим часом Росія почала виведення своїх сил із Сирії.

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