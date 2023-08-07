Латвійські прикордонники повідомили про провокацію на кордоні з Білоруссю.

Державна служба охорони кордону Латвії повідомила, що білоруські прикордонники у неділю, 6 серпня, допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до країни.

Про це повідомляє Delfi.

Під час моніторингу кордону латвійські прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огороджень.

Прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії / Фото: Valsts robežsardze

Представники білоруської влади допомогли нелегалам подолати огорожу, зробивши в ній дірку, а потім залатали її, щоб не дати чоловікам, які незаконно потрапили до Латвії, повернутися до Білорусі.

Усіх порушників кордону затримали та повернули до країни відправлення згідно з нормативно-правовою базою, встановленою надзвичайною ситуацією.

Нагадаємо, Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів Литви та Польщі.

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