Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2095
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії – фото

Прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії. / Фото: Associated Press

Латвійські прикордонники повідомили про провокацію на кордоні з Білоруссю.

Державна служба охорони кордону Латвії повідомила, що білоруські прикордонники у неділю, 6 серпня, допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до країни.    

Про це повідомляє Delfi.

Під час моніторингу кордону латвійські прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії після перетину огороджень.

Прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії / Фото: Valsts robežsardze / ©
Прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії / Фото: Valsts robežsardze

Представники білоруської влади допомогли нелегалам подолати огорожу, зробивши в ній дірку, а потім залатали її, щоб не дати чоловікам, які незаконно потрапили до Латвії, повернутися до Білорусі.

Усіх порушників кордону затримали та повернули до країни відправлення згідно з нормативно-правовою базою, встановленою надзвичайною ситуацією.

Нагадаємо, Білорусь почала військові навчання поблизу кордонів Литви та Польщі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2095
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація