Прикордонники Польщі просять про додаткову військову підтримку на кордон із Білоруссю: що сталося

Дії з боку білоруських прикордонників проти польських патрульних загострюється, повідомили у прикодонній службі Польщі.

Польські прикордонники просять у Міністерства оборони надати їм більше військових на кордон через провокації Білорусі, які загострилися у понеділок, 7 серпня. Із таким проханням виступив головнокомандувач Прикордонної служби Польщі.

Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацєй Вонсік, пише Onet.

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За його словами, міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати. Він зазначив, що мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

"Ми вже зафіксували стільки національностей на польсько-білоруському кордоні. Усю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби", - запевнив Вонсік.

Командувач Прикордонної служби Томаш Прага сказав, що дії з боку білоруських прикордонників загострюється. Вони щодня закидають камінням, петардами, пляшками, гілками польських прикордонників.

"Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – сказав він.

Нагадаємо, 6 серпня прикордонники Білорусі влаштували провокацію на кордоні Латвії. Вони допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до країни.

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