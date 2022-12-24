Прикордонники в Молдові з оркестром заколядували українським колегам (відео)

Наряд прикордонної поліції Молдови 24 грудня заколядував своїм українським колегам на межі обох держав, виконавши колядки цілим оркестром.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

Молдовські прикордонники підійшли до пунктів пропуску "Старокозаче" та "Маяки-Удобне" та виконали інструментальну версію всесвітньовідомої пісні Jingle Bells. Окрім того, вони заспівали українською "Старий рік минає".

"Напередодні Різдва Христового ми радо колядували колегам в Україні, бажаючи здоров'я, щастя та миру! З Різдвом та мирними святами!" – заявили молдовські охоронці кордону.

În ajunul Crăciunului, cu drag am colindat colegii din Ucraina de sănătate, fericire și de pace! Mulți ani și sărbători liniștite! ✨️ З Різдвом Христовим вас вітаю! Опубліковано Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova Субота, 24 грудня 2022 р.

Deschide ușa creștine Că venim din nou la tine, La mulți ani, mulți ani cu bine! ... #frontiera #sărbători #magie #voie_bună E vremea colindelor! Опубліковано Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova Субота, 24 грудня 2022 р.

Нагадаємо, що 24 грудня віряни західного обряду святкують святвечір. Зауважимо, що в останні роки в Україні дата Різдва стала по-справжньому дискусійним питанням. Православні віряни розділилися на два табори: одні – за перехід на святкування 25 грудня, інші – за те, щоб надалі святкувати 7 січня. ТСН.ua розібрався, яка ж дата святкування Різдва може вважатися правильною.

Читайте також:

25 грудня чи 7 січня: коли українці святкуватимуть Різдво