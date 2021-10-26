Прикордонники виявили 10-річного мігранта, який морем прибув до Чорноморська з Туреччини

На судні нелегали сховалися у трьох вантажівках.
Десятирічного хлопчика-мігранта виявили напередодні прикордонники на поромі, що прибув до Чорноморська з Туреччини.
Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 26 жовтня.
Дитина була разом із шістьма дорослими незаконними мігрантами. Усі вони – громадяни Сирії.
На поромі нелегали сховалися у трьох вантажівках. Свою подорож вони планували закінчити в Німеччині. А після прибуття до місця призначення мали віддати організаторам незаконної поїздки по три тисячі доларів. І по дві тисячі вони заплатили вже – за переміщення із Сирії до Туреччини.