Прикордонники виявили 10-річного мігранта, який морем прибув до Чорноморська з Туреччини

На судні нелегали сховалися у трьох вантажівках.

Десятирічного хлопчика-мігранта виявили напередодні прикордонники на поромі, що прибув до Чорноморська з Туреччини.

Також читайте У Польщі затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 26 жовтня.

Дитина була разом із шістьма дорослими незаконними мігрантами. Усі вони – громадяни Сирії.

На поромі нелегали сховалися у трьох вантажівках. Свою подорож вони планували закінчити в Німеччині. А після прибуття до місця призначення мали віддати організаторам незаконної поїздки по три тисячі доларів. І по дві тисячі вони заплатили вже – за переміщення із Сирії до Туреччини.

Новини світу: прикордонники виявили 10-річного мігранта, який морем прибув до Чорноморська з Туреччини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання