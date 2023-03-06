Приліт Ан-12 і колони російської техніки: спостерігачі розповіли про військову активність у Білорусі

У Білорусі спостерігається авіаційна активність на аеродромах "Мачулищі" та "Барановичі", а також переміщення колон військової техніки РФ дорогами та залізницею.

Про це свідчить моніторинг військової активності на території Білорусі за 4-5 березня, інформує "Беларускі Гаюн".

Так, на аеродромах "Мачулищі" та "Барановичі" були зафіксовані польоти літаків та вертольотів ВПС РБ та ВКС РФ. Крім того, спостерігачі помітили, що на аеродром "Барановичі" прилітав військово-транспортний літак Ан-12 ВКС РФ.

Також було помічено ешелон з технікою ЗС РФ, який рухався у напрямку Орші. Серед техніки помічено 6 танків Т-62М.

У Борисові бачили ешелон з танками 19-ї механізованої бригади ЗС РБ. А на станції "Осиповичі-1" проходило розвантаження ешелону з технікою ЗС РФ.

Як зазначається, на трасі М1 (Толочин → Крупки) була помічена велика колона з технікою ЗС РФ. У її складі було близько 30 автомобілів КамАЗ та мікроавтобусів "Газель".

Одиночні машини та невеликі колони техніки армії РФ фіксувалися в Мінську, Барановичах та на окремих ділянках трас М1, М2, М5, М10 та М14.

"Крупних колон з технікою ЗС РБ (10+ одиниць) також не виявлено. Поодинокі машини та невеликі колони ЗС РБ фіксувалися у Мінську, Гомелі та на окремих ділянках трас М1 та М5", - пише "Беларускі Гаюн".

Аналітики вважають, що відсутність у цілому великих переміщень підрозділів ЗС РФ свідчить про їхню концентрацію на полігонах Білорусі, де вони, найімовірніше, займаються бойовою підготовкою.

"Активність переміщень ЗС РФ залізницею вказує на проведення нової хвилі ротації підрозділів, які завершили курс підготовки та бойового злагодження на полігонах ЗС РБ. Підрозділи ЗС РФ ешелонами прямують до зони бойових дій, а замість них прибувають на навчання нові військові", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня 2023 року Росія та Білорусь знову подовжили військові навчання. Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів.

Як повідомлялося на початку березня, Росія перекинула ще два ешелони військової техніки та навчений особовий склад із Білорусі у напрямку окупованої Донецької області.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, російський диктатор Володимир Путін продовжує спроби втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України. Утім, Олександр Лукашенко розуміє наслідки цього кроку. Данілов зазначив, що у білорусів немає бажання воювати проти українців, а Україна це належно оцінює та й собі не планує військових операцій проти Білорусі.

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