Прилюдне спалення Корану у Стокгольмі спровокувало загострення між Туреччиною і Швецією (відео)

Біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник священної книги мусульман без перешкод зі сторони місцевої поліції. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

У той час, коли Швеції потрібен голос Туреччини для вступу до НАТО, дипломатичні стосунки між державами різко погіршилися. Причиною стала акція лідера ультраправої партії Расмуса Палудана, який у суботу, 21 січня, прилюдно спалив біля посольства Туреччини в Стокгольмі примірник Корану.

Про розвиток ситуації після провокаційної акції повідомляє Al Jazeera.

Що відбулося у Стокгольмі

Спалення Корану здійснив Расмус Палудан, лідер датської ультраправої політичної партії “Жорстка лінія”, який має також шведське громадянство. У квітні минулого року він оголосив "тур" зі спаленням Корану під час священного для мусульман місяця Рамадан, що викликало заворушення по всій Швеції.

В оточенні поліції Палудан підпалив священну книгу запальничкою після довгої, майже годинної промови, в якій критикував іслам та мусульманську імміграцію у Швеції.

This is not an action. This is not a protest either. This is hate speech, provocation, a crime against humanity. Sweden has been provocative and has served terrorism.#STOP_SWEDEN #Kuran #kuranasahipcık pic.twitter.com/6eA04IzjsX — Tuğşat ERCAN (@tugsat1) January 21, 2023

Одночасно зі спаленням Корану біля турецького посольства також зібралася невелика група протурецьких демонстрантів.

У тому ж місці пройшла окрема акція протесту на підтримку курдів і проти кандидатури Швеції в НАТО. Демонстранти розмахували прапорами різних курдських угруповань, у тому числі Робітничої партії Курдистану (РПК), яка десятиліттями вела збройну боротьбу проти Туреччини. PПK вважається терористичною групою в Туреччині, Європейському Союзі та США, але її символіка не заборонена у Швеції.

За даними поліції, під час усіх акцій обстановка була спокійною.

Реакція Туреччини

Турецька влада різко відреагувала на спалення Корану біля посольства в Стокгольмі. Міністр закордонних справ Туреччини попросив Швецію не дозволити протесту, під час якого, як було оголошено, відбудеться спалення священної книги, але демонстрація відбулася.

"Ми рішуче засуджуємо ганебну атаку на нашу священну книгу... Дозволити цей антиісламський акт, спрямований проти мусульман і ображаючи наші священні цінності, під прикриттям свободи вираження поглядів, є абсолютно неприйнятним", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

Також читайте Ердоган назвав умову для вступу Швеції у НАТО

У МЗС Туреччини заявили, що влада Швеції фактично схвалила цю акцію, не перешкодивши її проведенню. Турецьке зовнішньополітичне відомство звернулося до Швеції з проханням вжити всіх необхідних заходів проти винних і закликало всі держави вжити конкретних заходів проти ісламофобії.

Речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що дозвіл цієї акції "заохочує злочини на ґрунті ненависті та ісламофобію".

Міністр оборони Туреччини скасував візит до Анкари міністра оборони скандинавської країни Пала Йонсона, запланований на 27 січня, з метою подолання заперечень Туреччини проти заявки Швеції на вступ до НАТО. Він заявив, що приїзд його шведського колеги тепер "немає сенсу".

Beyoğlu'ndaki İsveç İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi, İsviç bayrağı yakılarak protesto edildi.



STOP SWEDEN #haber #SONDAKIKA #İstanbul Türkiye Büyükelçiliği NATO pic.twitter.com/MNnC2EIBXe — İstanbul Bülteni (@istanbulbltni) January 21, 2023

Того ж дня в Туреччині спалахнули антишведські протести. Спершу невелика група людей зібралася біля посольства Швеції в Анкарі, щоб протестувати проти спалення Корану.

Увечері біля генерального консульства Швеції у Стамбулі відбулася масова акція, на якій було спалено прапор скандинавської країни та лунали заклики розірвати дипломатичні відносини зі Стокгольмом.

Позиція Швеції

У скандинавській країні також засудили дії Палудана. За словами міністра закордонних справ країни Тобіаса Білльстрема, у Швеції широка свобода самовираження, але це не означає, що уряд підтримує такі акції.

“Швеція має дуже широку свободу слова, але це не означає, що я чи уряд підтримуємо висловлені погляди”, — написав він у Twitter.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023

Також акцію зі спаленням Корану засудив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Він вибачився перед мусульманами, яких образив цей вчинок. Глава шведського уряду заявив, що свобода вираження поглядів – це фундаментальна складова демократії, але деякі методи не завжди є прийнятними.

"Спалювати книгу, яка для багатьох священна – це жест великої неповаги. Хочу висловити співчуття всім мусульманам, яких образило те, що сталося", – сказав Крістерссон.

Резонанс в мусульманському світі

Кілька арабських країн, зокрема Саудівська Аравія, Йорданія та Кувейт, також засудили спалення Корану.

"Саудівська Аравія закликає до поширення цінностей діалогу, толерантності та співіснування, а також відкидає ненависть і екстремізм", — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

#Statement | The Ministry of Foreign Affairs expresses the Kingdom of Saudi Arabia's strong condemnation and denunciation of the Swedish authorities' allowing an extremist to burn a copy of the Holy Quran in front of the Turkish Embassy in #Stockholm. pic.twitter.com/0WQ5dIa1L2 — Foreign Ministry (@KSAmofaEN) January 21, 2023

Нагадаємо, раніше Анкара викликала посла Швеції Стаффана Херрстрома через дії курдської організації Стокгольмі. Під час акції біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Читайте також: