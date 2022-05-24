Примара Третьої світової: Байден не воюватиме за Україну, але каже, що відправить війська, якщо Китай нападе на Тайвань

Примара Третьої світової: Байден не воюватиме за Україну, але каже, що відправить війська, якщо Китай нападе на Тайвань

Заява президента США, що Вашингтон наважиться на військове втручання у разі нападу Китаю на Тайвань змусила світ занепокоїтися.

Президент Джо Байден заявив, що у разі агресії Китаю проти Тайваню Сполучені Штати можуть піти на пряме військове втручання.

Про це очільник Білого дому сказав під час візиту до Японії, пише The New York Times.

На пресконференція журналістка запитала Байдена: "Ви не хотіли втручатися в український конфлікт зі зрозумілих причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде?".

"Так", — категорично відповів президент США.

Як зазначають у виданні, заява Байдена підготувала основу для нової напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм, який наполягає на тому, що Тайвань є частиною його території і не може існувати як суверенна держава.

Висловлювання також здивувало деяких членів власної адміністрації Байдена. США застерігають Китай від застосування сили проти Тайваню, але в цілому залишаються у невизначеності щодо того, наскільки далеко вони зайдуть, щоб допомогти острову в разі нападу.

У Білому домі швидко спробували заперечити і залагодити ситуацію. Там зазначили, що заява Байдена не означає зміну політики щодо Тайваню.

"Президент США підтвердив нашу політику "Єдиного Китаю" і нашу прихильність миру та стабільності у Тайванській протоці. Він також підтвердив наше зобов’язання відповідно до Закону про відносини з Тайванем, в якому США мають надати Тайваню військові засоби для захисту", — сказав представник Білого дому.

У серпні минулого року, Байден, заспокоюючи союзників після свого рішення відмовитися від підтримки Афганістану, вже пообіцяв, що "ми відповімо", якщо станеться напад на іншого члена НАТО, а потім додав: "Те саме з Японією, те саме з Південною Кореєю, те саме з Тайванем".

Однак Тайваню ніколи не надавалися такі ж гарантії безпеки США, як Японії, Південній Кореї чи союзникам Америки по НАТО. Російське вторгнення в Україну посилило побоювання Вашингтона, що Китай може піти на схожу авантюру.

Своєю чергою у Пекіні різко відреагували на слова Байдена про Тайвань. Там заявили, що острів є невіддільною частиною Китаю, а питання його майбутнього острова — суто внутрішня справа КНР.

Раніше повідомлялося, що на тлі війни Росії проти України Китай робить висновки щодо захоплення Тайваню, а Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ на випадок атаки Китаю.

Чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням.

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