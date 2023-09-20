Примирити Ізраїль і Саудівську Аравію: що натомість отримають США і навіщо це Байдену

До прориву ще далеко, але потенційні вигоди вже обговорюються.

Адміністрація Байдена наполегливо намагається укласти “велику угоду” на Близькому Сході, що включає нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, розраховуючи на те, що США можуть отримати велику вигоду, якщо зможуть подолати серйозні перешкоди.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Reuters, у якому проаналізовано вигоду США від укладання угоди на Близькому Сході.

Помічники президента Джо Байдена зробили цей дипломатичний поштовх зовнішньополітичним пріоритетом, незважаючи на різний ступінь скептицизму експертів щодо того, чи підходять час, умови і нинішнє регіональне лідерство для мегаугоди, яка може змінити геополітику Близького Сходу.

Це знаменує собою різкий поворот для президента, який більшу частину свого терміну ухилявся від більш глибокої дипломатичної участі у вирішенні проблем регіону, що викликає питання про те, чому він взяв на себе зобов'язання досягти такої складної мети, що він від цього отримає і чи не заплатить він занадто високу ціну в результаті.

Спроба налагодити відносини між давніми ворогами Ізраїлем і Саудівською Аравією є центральною темою складних переговорів, які включають в себе обговорення гарантій безпеки з боку США і допомоги в галузі цивільної ядерної енергетики, якої прагне Ер-Ріяд, а також ізраїльських поступок палестинцям, як стверджують люди, знайомі з ситуацією.

Хоча американські чиновники наполягають на тому, що до прориву ще далеко, в приватних розмовах вони говорять про потенційні вигоди, включаючи усунення можливої точки спалаху в арабо-ізраїльському конфлікті, зміцнення регіонального оплоту проти Ірану і протидію вторгненню Китаю в Перську затоку. Байден також здобув би зовнішньополітичну перемогу, оскільки він прагне переобратися на другий термін у листопаді 2024 року.

“Багато що може піти не так, але якщо це станеться, це може бути найвищим зовнішньополітичним досягненням”, — сказав Джонатан Панікофф, колишній заступник керівника національної розвідки США з питань Близького Сходу, який зараз працює в Атлантичній раді.

Вікно можливостей?

Хоча графік залишається невизначеним, помічники Байдена вважають, що може з'явитися критично важливе вікно для укладення угоди до того, як президентська кампанія поглине його порядок денний, кажуть джерела.

Але американські чиновники визнають, що існує так багато каменів спотикання, що вони не мають жодних гарантій успіху. Ізраїльсько-саудівські переговори ведуться за участю емісарів Байдена як посередників.

“Ми активно розмовляємо, — сказав один американський чиновник на умовах анонімності. — Але наразі немає навіть набору принципів щодо того, як виглядатиме угода”.

Незважаючи на це, помічники Байдена почали інформувати ключових законодавців, кажуть люди, знайомі з ходом переговорів. Основна увага приділяється колегам-демократам Байдена, які засуджують Саудівську Аравію за порушення прав людини, але чия підтримка буде необхідна, якщо будь-яка угода потребуватиме схвалення Конгресу.

Поєднання елементів, що керують адміністрацією, включає в себе відчуття нагальності щодо зусиль Китаю здобути стратегічний плацдарм у Саудівській Аравії та інших країнах Перської затоки, а також бажання США налагодити зв'язки з Ер-Ріядом, який Байден колись пообіцяв зробити “парією”.

Об'єднання військових потуг Ізраїлю та Саудівської Аравії може допомогти формалізувати співпрацю проти Ірану, спільного ворога, якого Вашингтон хоче стримувати.

Адміністрація також прагне відновити регіональне лідерство, щоб утримати Саудівську Аравію та інші нафтові держави Перської затоки від подальшого віддалення від зусиль, спрямованих на ізоляцію Росії, яка виробляє енергоносії, через війну в Україні, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Крім того, нормалізація відносин сподобається проізраїльським виборцям на виборах і ускладнить республіканцям нападки на нього через складні відносини з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розмовляє з віце-президентом США Джо Байденом під час підписання Байденом гостьової книги в резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі, 9 березня 2010 року / Associated Press

Хоча зовнішня політика рідко впливає на вибори в США, Байден, якому належить боротьба за переобрання з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, можливо, думає про свою спадщину.

“Це було б великою справою, але питання в тому, скільки Байден готовий за неї заплатити”, — сказав Аарон Девід Міллер, колишній учасник переговорів на Близькому Сході, який зараз працює в Фонді Карнегі за міжнародний мир.

Вимоги Саудівської Аравії

Серед викликів — задовольнити вимоги спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана, фактичного правителя Саудівської Аравії.

Повідомляється, що він прагне укласти договір на кшталт НАТО, який зобов'язує США захищати королівство в разі нападу, а також хоче отримати сучасні озброєння і допомогу в реалізації цивільної ядерної програми.

Від ізраїльтян саудівці вимагають значних поступок палестинцям, щоб зберегти перспективи державності, на чому також наполягає Байден, але на що ультраправий уряд Нетаньяху не виявляє особливої готовності піти.

Покращення американсько-саудівських відносин зіткнеться з опором у Конгресі, де багато хто критично ставиться до принца через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році та втручання Ер-Ріяда в Ємені.

Журналіст Джамаль Хашоггі / Associated Press

“Я, безумовно, дуже обережно ставлюся до оборонного договору, який зобов'язує Сполучені Штати стати на захист уряду Саудівської Аравії, який довів свою неймовірно безвідповідальну поведінку в регіоні”, — сказав сенатор Кріс Мерфі в інтерв'ю агентству Reuters.

Мерфі, демократ у сенатському комітеті з міжнародних відносин, сказав, що він виступає за нормалізацію ізраїльсько-саудівських відносин і готовий розглянути будь-яку ширшу угоду, але його буде нелегко переконати.

Однак Джаред Кушнер, який за часів Трампа очолював три арабо-ізраїльські угоди, відомі як Угоди Авраама, закликав свого тестя розглянути можливість підтримки зусиль Байдена, щоб виправдати репутацію Трампа на Близькому Сході, за словами людини, знайомої з перебігом дискусії.

Для Нетаньяху дипломатичні відносини з Саудівською Аравією, хранителем двох найсвятіших святинь ісламу, стали б довгоочікуваним призом, який міг би заохотити інші мусульманські держави наслідувати його приклад, а також прокласти шлях для розширення економічної інтеграції Ізраїлю на Близькому Сході.

Але коаліція Нетаньяху, швидше за все, чинитиме опір чомусь більшому, ніж скромні жести на користь палестинців, що може зірвати будь-яку угоду про нормалізацію.

Переговори Байдена з Нетаньяху на Генеральній Асамблеї ООН 20 вересня можуть дати уявлення про те, як далеко він готовий зайти.

Як і принц, Нетаньяху не зробив нічого, щоб розвіяти враження, що він волів би мати справу з другим президентством Трампа, що підвищує ймовірність того, що вони можуть дочекатися результатів виборів.

Якщо час спливає, адміністрації, можливо, доведеться погодитися на більш обмежену угоду або ж спробувати узгодити контури майбутньої угоди, кажуть експерти.

Тоді ідея полягатиме в тому, щоб узгодити деталі пізніше, якщо Байден виграє другий термін

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