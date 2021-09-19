Примушував до орального сексу: чоловік протягом 9 місяців ґвалтував свою 8-річну сусідку

Постраждала живе в одному під'їзді з підозрюваним.

У Самарській області Росії чоловік протягом 9 місяців ґвалтував свою 8-річну сусідку.

Про це повідомляє samara.kp.ru.

Як стало відомо російській поліції, звід 1 січня до 6 вересня 2021 року 39-річний зварювальник примушував маленьку 8-річну дівчинку до орального сексу. Розпусні дії він здійснював просто у себе в квартирі. Постраждала живе в одному під'їзді з підозрюваним.

Наразі зловмисника затримано. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що Черкаській області вітчим зґвалтував 12-річну дівчинку.

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