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Примусове приземлення літака у Мінську: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка

Примусове приземлення літака у Мінську: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка

Associated Press

Під санкції потраплять понад 70 білоруських посадовців.

Посли Євросоюзу 16 червня дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair у Мінську та політичні репресії.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що під санкції потраплять 7 компаній та понад 70 білоруських посадовців – їхні активи заморозять і заборонять видавати європейські візи.

Напередодні керівник компанії Ryanair Майкл Олірі розповів, як пілотів змусили посадити літак. За його словами, екіпаж неодноразово просив зв'язатися з диспетчерським центром у Варшаві після того, як отримав повідомлення про начебто бомбу на борту. Втім в білоруському диспетчерському центрі пілотам відмовили і пригрозили, що вибух станеться, якщо вони залишать білоруський повітряний простір.

Новини світу: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка через посадку літака із Протасевичем

Новини світу: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка через посадку літака із Протасевичем

Нагадаємо, 23 травня пасажирський рейс, який летів з Афін у Вільнюс, змусили сісти у Мінську – тоді затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та його подругу росіянку Софію Сапегу. Зараз їх тримають у білоруських в’язницях.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

Продовження епопеї з опозиціонером Протасевичем у Білорусі — "Секретні матеріали"

Продовження епопеї з опозиціонером Протасевичем у Білорусі — "Секретні матеріали"