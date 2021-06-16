Примусове приземлення літака у Мінську: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка

Під санкції потраплять понад 70 білоруських посадовців.

Посли Євросоюзу 16 червня дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair у Мінську та політичні репресії.

Також читайте У Білорусі розповіли, за якими статтями звинувачують Протасевича і Сапегу

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що під санкції потраплять 7 компаній та понад 70 білоруських посадовців – їхні активи заморозять і заборонять видавати європейські візи.

Напередодні керівник компанії Ryanair Майкл Олірі розповів, як пілотів змусили посадити літак. За його словами, екіпаж неодноразово просив зв'язатися з диспетчерським центром у Варшаві після того, як отримав повідомлення про начебто бомбу на борту. Втім в білоруському диспетчерському центрі пілотам відмовили і пригрозили, що вибух станеться, якщо вони залишать білоруський повітряний простір.

Новини світу: посли ЄС дозволять ввести санкції проти режиму Лукашенка через посадку літака із Протасевичем

Нагадаємо, 23 травня пасажирський рейс, який летів з Афін у Вільнюс, змусили сісти у Мінську – тоді затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та його подругу росіянку Софію Сапегу. Зараз їх тримають у білоруських в’язницях.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

Продовження епопеї з опозиціонером Протасевичем у Білорусі — "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання